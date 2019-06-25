خالد بن سلمان : القبض على زعيم "داعش" في اليمن ..عملية ناجحة تمت في وقت قياسي

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع إن العملية التي قام بها جنودنا الأشاوس بكل احترافية، وإقدام، بالقبض على زعيم داعش في اليمن، تؤكد النجاحات المستمرة لأبطال المملكة سيوف التوحيد في دحر أعداء الدين والوطن.

وكتب الأمير خالد في تغريدات على تويتر " قالها سمو سيدي ولي العهد “سندمر التطرف”، وهاهم رجاله الشجعان، جنود الوطن، يحققون منجزاً هاماً في محاربة التطرف والإرهاب، وهم مستمرون بعزم لا يلين في حماية وطننا وعقيدتنا. مشيرا إلى أن عملية القبض على زعيم داعش التي تمت بتوفيق الله تعالى، في وقت قياسي، و لم ينتج عنها أي خسائر سواء في صفوف جنودنا أو بين المدنيين، تدل على التقدم والتطور الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة بقيادة سمو سيدي ولي العهد وزير الدفاع".