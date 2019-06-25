الأسهم السعودية توقف خسائر دامت 4 جلسات بفعل موجة من عمليات الشراء المتأخرة

عادت الأسهم السعودية للربحية بعد أربع جلسات خاسرة بفعل موجة من عمليات الشراء المتأخرة أمس لتغلق عند 8649 نقطة بمكاسب 50 نقطة بنسبة 0.59 في المائة وسط تحسن السيولة، التي ارتفعت بنحو 3 في المائة لتصل إلى 4.5 مليار ريال. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" ست نقاط بنسبة 0.50 في المائة ليغلق عند 1274 نقطة.

وتحسن أداء السوق والحفاظ على مستويات الدعم 8490 نقطة يعطي فرصة للمؤشر لمحاولة استعادة مستويات 8700 نقطة والتفوق على متوسط 21 يوما لتعزيز شهية المخاطرة وإقبال المحافظ على السوق، وتحقيق جلسة رابحة اليوم ستزيد فرص تحقيق موجة ارتفاع إيجابية تعوض السوق ما فقدتها خلال الأسبوعين الماضيين.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8598 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8649 نقطة رابحا 0.59 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8532 نقطة فاقدا 0.77 في المائة.

وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8649 نقطة رابحا 50 نقطة بنسبة 0.59 في المائة. وارتفعت السيولة 3 في المائة بنحو 127 مليون ريال لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بمعدل 47 ألف ريال للصفقة الواحدة. بينما زادت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.27 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 16 في المائة بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 3 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 2.3 في المائة، وحلت ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.1 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.31 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.22 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.18 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 426 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "جدوى ريت السعودية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 9.09 ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 3.90 في المائة ليغلق عند ثمانية ريالات، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنسبة 3.4 في المائة، ليغلق عند 18.38 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "مهارة" بنسبة 3.6 في المائة، ليغلق عند 87.40 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 24.12 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 1.6 في المائة ليغلق عند 83.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 724 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 517 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 340 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية