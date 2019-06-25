الأسهم الأمريكية مستقرة عند بداية تداولتها قبيل كلمات لمسؤولي المركزي

فتحت الأسهم الأمريكية على استقرار اليوم الثلاثاء، مع استمرار عزوف المستثمين بسبب تنامي التوترات في الشرق الأوسط ومؤشرات على أن محادثات التجارة الأمريكية الصينية قد لا تحرز تقدما يذكر، وقبيل كلمات لعدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 4.07 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة ليصل إلى 26731.61 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.43 نقطة أو 0.01 بالمئة مسجلا 2945.78 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.43 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 8005.27 نقطة.