قطاع السيارات في ألمانيا: نحن في منافسة قوي في مجال السيارات الكهربائية

أكد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا استعداده الجيد للمنافسة في مجال السيارات الكهربائية.

وقال رئيس اتحاد قطاع صناعة السيارات الألماني، بيرنهارد ماتيس، صباح اليوم الثلاثاء في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "نرى أنفسنا في وضع منافسة قوي... خلال السنوات الثلاثة المقبلة سيستثمر قطاع السيارات الألماني 40 مليار يورو في السيارات الكهربائية وحدها، في منتجات جديدة".

وذكر ماتيس أنه سُيجرى مضاعفة عروض الإنتاج ثلاث مرات، وزيادة مدى المسافات التي يمكن أن تقطعها السيارات الكهربائية، وقال: "نحن نساهم بوضوح في تحقيق أهداف حماية المناخ".

وكانت الحكومة الاتحادية وقطاع السيارات اتفقا مساء أمس الاثنين على المضي قدما في توسيع شبكات شحن السيارات الكهربائية في ألمانيا.

وقال ماتيس: "لم نحصل على تعهدات، ولم نقطع أيضا وعودا"، موضحا أن اجتماع أمس دار حول كيفية توفير الشروط اللازمة لتأسيس بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية، وقال: "هناك عدد كبير من الأسئلة والتعقيدات الكبيرة التي نعمل على حلها حاليا".

وأوضح ماتيس أن الخطة الجديدة توضح كافة المتطلبات لتوسيع شبكة محطات شحن السيارت، لتسمح باستيعاب نحو 5ر10 مليون سيارة كهربائية في الشوارع بحلول عام .2030

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وكبار ساسة الائتلاف الحاكم عقدوا مساء أمس مشاورات مع ممثلي قطاع صناعة السيارات في ألمانيا لبحث مستقبل القطاع.

وكان من بين من شاركوا في الاجتماع هربرت ديس، رئيس مجموعة فولكسفاجن، وهارالد كروجر، رئيس مجموعة بي إم دبليو، بالإضافة إلى وزير النقل، ألكسندر شوير، ووزير الاقتصاد، بيتر ألتماير، ووزيرة البيئة، سفنيا شولتسه، ووزير المالية، أولاف شولتس.

وتناول اللقاء التغيرات الجذرية في القطاع، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 800 ألف شخص. ومن بين هذه التغيرات التقنيات الجديدة في المحركات المتعلقة بحماية المناخ والقيادة الموجهة عبر الكمبيوتر.

وكانت تصريحات سابقة للحكومة أفادت بأن من غير المنتظر أن يسفر هذا اللقاء عن قرارات.