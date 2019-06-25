مصرف لبنان يدعم مسعى لخفض تكلفة خدمة الدين لكن لا اتفاق بعد

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إن البنك المركزي يدعم مساع حكومية لخفض تكلفة خدمة الدين، لكن لم يتم الانتهاء بعد من إبرام اتفاق مع القطاع المصرفي بشأن إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة.

وقال سلامة إن هدف الميزانية تحقيق وفر في خدمة الدين. وقال لرويترز على هامش مؤتمر يوروموني في بيروت اليوم الثلاثاء "سنناقش أفضل سبيل لتحقيق ذلك لأننا ندعم هذا في البنك المركزي، لكن لن يتم فرض شيء على البنوك".