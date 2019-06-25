حاملو الأسهم في "نيسان" يوافقون على خطة الإدارة الجديدة

وافق حاملو الأسهم بشركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات على الخطة الجديدة للإدارة اليوم الثلاثاء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الخطة سوف تعطي شركة رينو الفرنسية شريكة نيسان المزيد من النفوذ على الشركة اليابانية. كما وافقت نيسان على تعزيز الشفافية من خلال زيادة أعداد مجلس الإدارة من خارج الشركة من ثلاثة لسبعة أعضاء.

ووافق حاملو الأسهم على إعادة تعيين هيروتو سايكاوا رئيسا ومديرا تنفيذيا لنيسان.