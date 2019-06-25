البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضا جديدا بـ 151 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، يوم الإثنين، على منح تونس قرضا استثماريا جديدا بقيمة 151 مليون دولار (ما يعادل 5ر433 مليون دينار)، لدعم جهود البلاد في تنويع مواردها من الطاقة وانتاج الكهرباء بأقل تكلفة.

ويهدف هذا المشروع، إلى مساندة جهود ومساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدعم شبكة نقل الكهرباء، عبر دمج الطاقات المتجددة المنتجة أساسا من قبل القطاع الخاص، حسبما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

كما يرمي المشروع الى المساهمة في تحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتقليص من استعمال الوقود الأحفوري المستورد، بما يمكن من ضمان أمن الطاقة للبلاد، وتعزيز القاعدة المالية للقطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة.

يشار إلى أن البنك الدولي، وافق في 14 حزيران/يونيو الجاري على منح تونس قرضين بقيمة إجمالية تقدر ب 175 مليون دولار (حوالي 5ر515 مليون دينار) لتمويل برنامجين في قطاع التحول الرقمي، عبر إنشاء اقتصاد جديد يشجع على المبادرة الخاصة، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويحسن قدرة السلطات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين من خلال رقمنة الخدمات العمومية الأساسية.

