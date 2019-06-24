طائرة "ناسا" الأسرع من الصوت.. بدون نافذة أمامية

قامت وكالة "ناسا" بتطوير طائرة X-59 QueSST الأسرع من الصوت بتصميم غريب يأتي على شكل "رصاصة" ذات أجنحة، ما أثار جدلا واسعا وأسئلة مثيرة حول تصميم قمرة القيادة.

وفي بيان صحفي كشفت وكالة الفضاء الأمريكية أن طائرة X-59 ستكون مميزة بشاشة 4K وكاميرتين بدلا من النافذة الأمامية، معززة ببيانات التضاريس لتزويد الطيار بمعلومات المسار بدقة متناهية.

وتسمى التقنية المطورة بأكملها "نظام الرؤية الإلكترونية" أو XVS.

وتوضح الصورة الصادرة مؤخرا أن قمرة القيادة الرئيسية تشبه إلى حد ما قوس زجاجي فوق أجنحة الطائرة الصغيرة.

ويعتقدون أنه مع تصميم الشكل الصحيح للطائرة يمكن إيجاد حل للطفرة الصوتية.

وتعد X-59 جزءا من مهمة Low-Boom Flight Demonstration، وهي مبادرة تهدف إلى الحد من الضجيج الصوتي.

وقالت "ناسا": "إن نظام الرؤية الخارجية eXternal هو أحد الحلول المبتكرة للمساعدة في الحد من الضجيج الصوتي في تصميم X-59 ، إلى مستوى أقل لا يضايق الناس على الأرض".