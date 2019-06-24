"فيسبوك" تعتزم تشكيل مجلس رقابة لتحسين السيطرة على التعليقات

تعتزم شركة "فيسبوك" تشكيل مجلس رقابة خلال الصيف الحالي لتمكين الشركة من تحسين التصدي لخطاب الكراهية، حسبما قال المتحدث باسم فيسبوك نيك كليج اليوم الاثنين.

وسيضم المجلس 40 عضوا من كل أنحاء العالم وسيتألف من باحثين ومحاميين وصحفيين وخبراء آخرين.

واعترف كليج، نائب رئيس الوزراء في بريطانيا سابقا، خلال خطاب ألقاه بمدرسة هيرتي للحكم في برلين بأن قواعد فيسبوك حتى الآن بشأن التصدي لخطاب الكراهية تتعرض لنقاش كبير.

وقال "ولهذا شكلت فيسبوك مجلس رقابة مستقلا تكون قراراته شفافة وملزمة، ليتمكن الناس من معارضة قراراتنا بشأن المحتوى".

وسيتخذ المجلس، على سبيل المثال، قرارا بشأن حذف تصريح مسيئ أو الابقاء عليه ولكن مع نوع من التحذير.