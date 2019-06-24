181 ألف سعودي مؤمن عليه صحيا فوق 60 عاما

بلغ عدد السعوديين الذين يتلقون خدمات التأمين الصحي وتتجاوز أعمارهم 60 عاما بنهاية العام الماضي، نحو 181 ألف مواطن، مشكلين 6 في المائة من إجمالي المؤمن عليهم من السعوديين البالغ عددهم 3.08 مليون.

ووفقا لإحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن عدد المؤمن عليهم من السعوديين والذين هم أقل من 34 عاماً شكل النسبة الأعلى بـ65 في المائة، حيث يبلغ عددهم نحو مليوني مواطن، تليهم من أعمارهم يتراوح بين 35 و39 عاما، حيث يقدر عددهم 265533 سعودي.

وبلغ عدد المؤمن عليهم ممن أعمارعم بين 40 و44 عاما نحو 193486 سعودي، تليهم من أعمارهم تتراوح بين 50 و54 عاماً، حيث يقدر عددهم بـ32 ألف مواطن، ثم من أعمارهم بين 55 و59 عاما، البالغ عددهم 113 ألف سعودي.

واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النسبة الأكبر من إجمالي عدد المؤمن عليهم من السعوديين بـ31 في المائة، حيث يبلغ عددهم 967286 مواطن، تليها المنطقة الشرقية بـ844602 مواطن، وبنسبة 27 في لمائة، ثم منطقة الرياض بـ25 في المائة، وبعدد 758227 سعودي مؤمن عليها بنهاية 2018.

وسجلت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في عدد السعوديين المؤمن عليهم صحيا بنهاية العام الماضي، حيث بلغ عددهم 11279 مواطن.

وصدرتْ نتائج مسح صحة الأسرة 2018، حيث أظهرت النتائج ارتفاع نسبة جملة السكان سعوديين وغير سعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة جدًا أو جيدة، وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر إذ بلغت نسبتهم 95 في المائة مقابل 94.2 في المائة عام 2017، وبالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدًا 94.2 في المائة وذلك حسب تقييمهم الشخصي لحالتهم الصحية، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي تتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جدًا 92.3 في المائة وذلك حسب تقييمهن الشخصي لحالتهن الصحية.

وأشارت النتائج إلى أنَّ 24.3 في المائة من جملة السكان في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر يقومون بإجراء فحص طبي دوري للاطمئنان على صحتهم مرة واحدة على الأقل في السنة، في حين بلغت نسبة السكان المشمولين بتأمين صحي بين جميع سكان المملكة من السعوديين وغير السعوديين 38.6 في المائة.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض نسبة السكان الذين تم تشخيصهم بأنهم مصابون بأمراض مزمنة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر إذ بلغت 15.9 في المائة مقابل 16.4 في المائة خلال عام 2017.