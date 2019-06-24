روسيا تمدد الحظر على الأغذية الغربية إلى نهاية 2020

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين تمديد الحظر المفروض على واردات بلاده من الأغذية من الدول الغربية حتى نهاية 2020، في استمرار للانتقام من العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو بسبب اوكرانيا.

وجاء في مرسوم وقعه بوتين ونُشر على موقع الحكومة الرسمي أن الحظر على واردات المنتجات الزراعية والألبان واللحوم ومعظم المنتجات الغذائية الأخرى، سيستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.

وفي آب/اغسطس 2014 حظرت موسكو معظم وارداتها من الأغذية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول بعد أن فرضت تلك الدول على روسيا عقوبات عقب ضمها شبه جزيرة القرم وبسبب اتهامها بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وفي أواخر حزيران/يونيو وافق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم الاقتصادية القاسية على روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا لمدة ستة أشهر.

وأثرت العقوبات الغربية إضافة إلى الحظر الروسي للواردات الغذائية الغربية، على الاقتصاد الروسي وأدت إلى رفع الأسعار، إلا أن الحظر الروسي وفر دفعة للمنتجين المحليين.