الأسهم الأمريكية ترتفع مدفوعة بقطاع التكنولوجيا

افتتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة قليلا اليوم الاثنين، مدفوعة بشركات التكنولوجيا، بينما علق المستثمرون آمالهم على اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق هذا الأسبوع لخفض حدة التوترات التجارية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 8.48 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 26727.61 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.96 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 2951.42 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 8.87 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 8040.58 نقطة.
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أسواق الأسهم- العالمية
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