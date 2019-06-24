ترمب: على إيران "الكف عن السعي لحيازة السلاح النووي" و"رعاية الإرهاب"

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين مطالب الولايات المتحدة "البسيطة جدا" من إيران ب"الكفّ عن السعي لحيازة السلاح النووي وعن رعاية الإرهاب".

وأكد ترامب الذي تراجع في اللحظة الأخيرة عن شنّ ضربات على أهداف إيرانية رداً على إسقاط طائرة مسيرة للبحرية الأميركية، في سلسلة تغريدات صباح الاثنين أن حماية الممرات الملاحية في الخليج ليست أولوية بالنسبة إليه.

وقال "لسنا حتى بحاجة إلى أن نكون هناك طالما أن الولايات المتحدة هي حالياً أول منتج للطاقة في العالم!" مشيراً إلى أن مطالب واشنطن "بسيطة جداً" من إيران وهي "الكفّ عن السعي لحيازة السلاح النووي وعن رعاية الإرهاب".

ودعا ترامب الدول الأخرى المستوردة للنفط للتقدم إلى الخطوط الأمامية.

وكتب "91 بالمئة من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز و62 بالمئة (من واردات) اليابان، والأمر ينطبق على الكثير من الدول الأخرى" متسائلا "لماذا نحمي هذه الطرق البحرية (منذ سنوات طويلة) لحساب دول أخرى من دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائما خطراً".