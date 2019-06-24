المحكمة تؤجل النظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لـ"الخضري" لمدة أسبوع

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنه وبخصوص طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة وهو شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة، أن وكيل الشركة الشرعي قد قام بالحضور أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بجلستها التي انعقدت اليوم للنظر في طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي حيث قامت المحكمة بالاطلاع على الملف المقدم من قبل الشركة والمتضمن المعلومات والمستندات المطلوبة لافتتاح الاجراء. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ليوم الإثنين 28 شوال 1440 هـ الموافق 1 يوليو 2019م ليتسنى للشركة إستكمال بعض المتطلبات الشكلية بالملف، وسوف تقوم الشركة بالاعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.