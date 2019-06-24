سابك تمدد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول

أعلنت شركة سابك اليوم اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً، وبذلك تكون حصة شركة (سابك) (75%) في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) وحصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول (25%). وسيبدأ الأثر المالي لهذه الاتفاقية خلال الربع الثاني لعام 2019م، حيث ستقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار لشركة (سابك) على ثلاث دفعات تنتهي خلال عام 2021م. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توحيد نتائج شركة الرازي لعام 2019م بناءً على نسبة الملكية الجديدة.