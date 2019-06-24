ترمب: على الدول المستوردة للنفط "حماية سفنها"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين الدول المستوردة للنفط الى "حماية سفنها" وذلك بعد سلسلة من الحوادث في الخليج حملت واشنطن طهران المسؤولية عنها.

وكتب ترامب في تغريدة "91 بالمئة من الواردات الصينية من النفط تمر عبر مضيق هرمز و62 بالمئة (من واردات) اليابان، والامر ينطبق على الكثير من الدول الاخرى" متسائلا "لماذا نحمي هذه الطرق البحرية لحساب دول اخرى دون الحصول على أي تعويض؟ على كل هذه الدول أن تحمي سفنها في هذا الممر الذي كان دائما خطرا".