قال مسؤول كبير في شركة فيتول، أكبر تاجر مستقل للنفط في العالم، إن الشركة بدأت في بناء مصفاة نفط صغيرة في محطة التخزين الخاصة بها في ماليزيا لتزويد السفن بالوقود منخفض الكبريت.
وأضاف خو هوي منغ رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي في آسيا إن المشروع يضم وحدة لتقطير النفط الخام يمكنها معالجة 30 ألف برميل من النفط الخام يوميا ويشيد في نفس موقع محطة تخزين النفط الخاصة بالشركة في تانجونج بين بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.
وتابع على هامش مؤتمر آسيا للنفط والغاز أن وحدة بناء تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) ستتولى إقامة المشروع الذي يتضمن نقل وحدة تقطير نفط خام مستعملة من الصين إلى الموقع.
وذكر خو أن من المتوقع اكتمال المشروع في مايو أيار 2020 لينضم إلى مصفاة أخرى تابعة لفيتول في الفجيرة بالإمارات في توفير الوقود منخفض الكبريت للسفن.
وستتحول صناعة الملاحة الدولية إلى استخدام الوقود البحري الذي يحتوي على 0.5 بالمئة من الكبريت مع بداية عام 2020، وذلك انخفاضا من النسبة الحالية وقدرها 3.5 بالمئة، وفقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية.
وتعمل شركات مثل يونيبر الألمانية وبروج لاستثمار النفط والغاز الإماراتية على توسيع المصافي الخاصة بها أو بناء مصفاة جديدة في الفجيرة، وهي مركز لتزويد السفن بالوقود على الساحل الشرقي للإمارات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد.
- "فيتول" تبني مصفاة نفط في ماليزيا لتزويد السفن بالوقود منخفض الكبريت
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