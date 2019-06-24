"شمس": إتمام شراء حصة 53% في شركة "حماية لمعدات الأمن والسلامة"

أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن إتمام شراء حصص ملكية بنسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة.وقالت الشركة إن إتمام عملية الشراء تم عن طريق زيادة رأسمال شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة بقيمة 10 ملايين ريال يتم سدادها نقداً من قِبل شركة "شمس" من مواردها الذاتية.وأضافت أن مجلس إدارة الشركة سيقوم برئاسته الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز ، وتحت إدارة العضو المنتدب نادر بن راشد الناصر.

وأوضحت أن عملية الشراء السابقة تعتبر المرحلة الأولى من عملية الاستحواذ، مؤكدة أن العمل جار من قِبل ملاك مجموعة شركات حماية على الإجراءات النظامية والحصول على موافقة الجهات المعنية حتى يتسنى إنهاء عملية الاستحواذ على نسب من حصص ملكية الشركتين التالية أسماؤهم:

1- شركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.

2- شركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة.

وبينت أنه عند إتمام عملية الاستحواذ على نسب ملكية الشركتين، ستكون نسبة الملكية في شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة خاضعة للتعديل بالنقصان، وذلك وفقاً لإعادة هيكلة نسب الملكية على كامل شركات المجموعة، على أن يتم الإعلان على نسبة ملكية شركة "شمس" النهائية عند الانتهاء من إتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بالدخول بالشركتين المتبقية، خلال المرحلة المُقبلة.

وأكدت إلى أنه في حال تعذر الحصول على موافقة الجهات المعنية لدخول الشركة كشريك في شركتي نقل الأموال والخدمات الأمنية المدنية الخاصة، فإنه وفقاً للاتفاقية الموقعة مع الملاك يكون الاستحواذ على نسب الملكية (53%) بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة نسب نهائية، ويعد الاستحواذ على تلك النسبة قائما ولا يتأثر بعدم إتمام الاستحواذ على نسب ملكية بالشركتين الباقية.

وأشارت إلى وجود طرف ذي علاقة، وهو الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وذلك لكونه رئيس مجلس إدارة شركة "شمس" وذلك لدخوله كشريك بشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة؛ (بصفته الشخصية) وذلك بتاريخ يوم الأحد 23 يونيو 2019م، لافتة لعدم وجود شروط تفضيلية بالتعامل .