الصين لن تسمح بمناقشة قضية هونج كونج في قيمة مجموعة العشرين

قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشانغ جون اليوم الاثنين إن الصين لن تسمح للدول الأعضاء بمجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج كونج في قمة المجموعة التي من المقرر أن تُعقد الأسبوع الجاري.

وتظاهر الملايين في شوارع هونج كونج هذا الشهر ضد مشروع قانون يسمح بتسليم الأشخاص إلى البر الرئيسي للمثول أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي.

وأثار مشروع القانون أعنف احتجاجات في عقود عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. وأدى مشروع القانون ورد فعل الشرطة على المحتجين إلى انتقادات دولية من جماعات حقوقية.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية هذا الأسبوع وسط توترات تجارية متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال تشانغ عندما سُئل عما إذا كانت ستتطرق المناقشات بين ترامب وشي إلى هونج كونج في مجموعة العشرين "ما يمكن أن أؤكده لك هو أن مجموعة العشرين لن تناقش قضية هونج كونج. لن نسمح لمجموعة العشرين بمناقشة قضية هونج كونج."

وأضاف تشانغ "هونج كونج إقليم صيني ذو إدارة خاصة. وأمور هونج كونج شؤون داخلية خاصة بالصين. وليس من حق أي دولة أجنبية التدخل.

"لن نسمح لأي دولة أو شخص بالتدخل في الشؤون الداخلية للصين."