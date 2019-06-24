تراجع أعداد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي منذ 2015

قال المكتب الأوروبي لدعم اللجوء اليوم الاثنين إن عدد طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي انخفضت بصورة كبيرة منذ أن وصلت للذروة عام 2015، ولكن الكتلة تواجه زيادة في أعداد الطلبات القادمة من فنزويلا.

وأوضح المكتب في تقريره السنوي، الذي يضم الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وإيسلندا و ليختنشتاين وهى من دول منطقة الشنجن أنه خلال عام 2018، تم تسجيل أقل من 665 ألف طلب، بانخفاض بنسبة 10% مقارنة بعام 2017 .

ويضم هذا العدد نحو 20 ألف قاصر بدون ذويهم.

وكان قد تم تسجيل 1.4 مليون طلب لجوء للاتحاد الأوروبي عام 2015 .

واستمرت ألمانيا في شغل المرتبة الأولى من حيث طلبات اللجوء العام الماضي، حيث استقبلت نحو 184 ألف طلب لجوء، بانخفاض بنسبة 17% مقارنة بعام 2017 .

كما سجلت فرنسا 120500 طلب واليونان 67 ألف وأقل من 60 ألف طلب في إيطاليا و 54 ألف في إسبانيا.

ويعد الرقم الذي سجلته إيطاليا أقل بنسبة 53% مقارنة بعام 2017 ، في حين ارتفع العدد في إسبانيا بنسبة 48%.

وقال المكتب إن الدول الثلاثة الأكثر تصديرا للاجئين هى سورية بواقع 85 ألف لاجئ وأفغانستان 47250 ألف لاجئ والعراق 45565 ألف لاجئ.

وجاءت فنزويلا في المرتبة الثامنة، بواقع 22500 ألف طلب، ولكن هذا الرقم يعد أعلى بنسبة 55 % مقارنة بعام 2017، حيث تعد هذه أكبر زيادة نسبة يسجلها المكتب.

وأشار المكتب إلى أن 90% من طلبات لجوء الفنزويليين قدموها في إسبانيا.