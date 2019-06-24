وزير الاقتصاد الألماني: يتعين أن نصبح أبطال العالم في صناعة السيارات الكهربائية

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ألمانيا وأوروبا لأن تكونا رائدتين على المستوى العالمي في صناعة السيارات الكهربائية.
وقال الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية قبل اجتماع قمة عن مستقبل قطاع السيارات في ألمانيا: "لن يكون هناك حل إلا إذا أصبحنا أبطال العالم في صناعة السيارات الصديقة للبيئة والمستدامة، التي يمكننا من خلالها تحقيق أهداف المناخ المتعلقة بخفض ثاني أكسيد الكربون".
وذكر ألتماير أنه يتعين الاهتمام بأن تكون هناك قيمة مضافة جديدة مرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية في ألمانيا.
ومن المقرر أن تلتقي المستشارة أنجيلا ميركل وعدد من وزرائها وقادة التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي مساء اليوم الاثنين مع مديري شركات سيارات ونقابات عمالية.
وقال ألتماير: "لدينا حاجة كبيرة للبطاريات الكهربائية، التي تأتي حاليا على وجه الخصوص من اليابان وكوريا والصين... يتعين أن يكون لدينا الطموح لتصنيع أفضل البطاريات على مستوى العالم في ألمانيا وأوروبا".
وأشار الوزير في تصريحات لصحيفتي "شتوتجارتر ناخريشتين" و"شتوتجارتر تسايتونج" الألمانيتين الصادرتين اليوم إلى مبادرته لإنتاج خلايا البطاريات، وقال: "تم بالفعل تشكيل اتحاد شركات يضم أوبل وبيجو وسافت المملوكة لتوتال، وهناك شركتان أخريان على وشك اتخاذ قرار بإنشاء مصانع لإنتاج بطاريات".
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