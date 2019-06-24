نمو الاقتصاد الهولندي بمعدل 0.5 % خلال الربع الأول

اظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الاثنين استقرار معدل نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الأول من العام الحالي بما يتفق مع التقديرات الأولية.

بلغ معدل الاقتصاد الهولندي خلال الربع الأول من العام الحالي 0.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وهو نفس المعدل المسجل في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد الهولندي خلال الربع الأول من العام الحالي 1.7% وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة يوم 14 مايو الماضي. وكان معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2.2%.

يأتي ذلك فيما يتوقع مكتب تحليل السياسة الاقتصادية الهولندي والمعني بالتوقعات الاقتصادية تباطؤ نمو الاقتصاد الهولندي خلال العامين الحالي والمقبل في ظل الظروف العالمية غير المواتية. ويتوقع المكتب نمو الاقتصاد بمعدل 1.7% خلال العام الحالي ثم 1.5% في العام المقبل.