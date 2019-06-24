تقرير كالامارد .. علاقات مشبوهة ومصادر مجهولة

نشرت خبيرة تعمل لحساب الأمم المتحدة تقريرا حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، أخيرا، ويعرف بأيناس كالامارد، وهي مقررة مستقلة للأمم المتحدة لا تتحدث بالنيابة عنها، ومعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون.

ونشر التقرير يوم الأربعاء 19 يونيو 2019، بعد تحقيق استمر ستة أشهر، كما تدعي المحققة، ما آثار لعاب الحلف الإخواني، ليتم شن هجوم مبرمج وممنهج ومنظم على رموز في المملكة، ما استدعى البحث عن خلفيات هذه المقررة والدوافع، التي جعلتها تقوم بنشر مثل هذا التقرير، والتعرف على مدى مصداقيتها وشرعية تقريرها وحياديته، ومن خلال ذلك تبين أن كالامارد، وهي خبيرة مستقلة ولا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، استندت معلوماتها إلى مصادر غير موثوقة، وفيها كثير من المغالطات والتناقضات، كما كانت مصادر هذه المعلومات من القنوات القطرية، وعلى رأسها الجزيرة والمواقع الإخبارية التابعة لها، إضافة إلى مصادر استخباراتية تركية غير محايدة، وتم جمع هذه المعلومات، من قصصات الصحف المعادية للسعودية ومن المواقع الإخبارية المنحازة لنظام الحمدين في الدوحة، كما أن هنالك سبع ساعات من التسجيلات الخاصة بالقضية، لم تستمع كالامارد سوى إلى 45 دقيقة منها، إضافة إلى إعداد التقرير في خمسة أيام، وهذه مدة غير كافية لإجراء تقرير بهذا الحجم.

وتشير دلائل عدة إلى أن ما أعدته كالامارد، هو جهد شخصي ممول من جهات غير محايدة استغلت المقررة، لتنفيذ أجندات ضد المملكة، كما غيبت الجهات الرقابية المسؤولة عن التحقيق، ولم يرتق لشروط الإعداد المهنية التي تتبعها الجهات الرسمية والمسؤولة في الأمم المتحدة، خصوصا الجهات المعنية بإعداد مثل هذه التقارير، ولم يتم تكليفها بشكل رسمي، ما يضع علامات استفهام خلف هذا التقرير، الذي يهدف إلى تشويه سمعة رموز كبيرة في السعودية، التي اتخذت إجراءات صارمة تجاه منفذي قتل المواطن جمال خاشقجي.

أما كالامارد فلم تكتف بهذه الإجراءات، داعية لتعليق التحقيقات التي تجريها المملكة مع 11 متهما، بالقول، إن الحادثة دولية ومن ثم تخضع لولاية قضائية عالمية، ما يسمح لدول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة، بملاحقة المسؤولين قضائيا، ما يظهر إصرارا واضحا على أن جهود المقررة منحازة كليا لجهات داعمة خارجية لا تريد الخير للسعودية، كما أقرت كالامارد بأن السلطات التركية لم تسمح بإطلاعها سوى على "بعض المعلومات"، كما أنها باشرت اتهام السعودية مع بدء إعداد التقرير بأنها تقوض الإجراءات، في الوقت ذاته الذي لم تتقدم بأي طلب للسلطات الرسمية السعودية بالتعاون للحصول على معلومات أو نتائج التحقيقات مع المتهمين.

من جانبه، وصف عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية التقرير بأنه متناقض، وقال على حسابه على "تويتر" "تضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته، كما يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته"، مضيفا: "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية"، خاتما تغريداته: "نؤكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان، ونؤكد أن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".

وبحسب مصادر خاصة بـ"الاقتصادية"، فضلت عدم ذكرها، أن كالامارد تحظى بعلاقة صداقة تجمعها بالشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، التي كانت تشغل منصب مديرة إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، والتي تمثل الرئيس الفعلي للجنة بسبب منصبها العائلي، مشيرا -أي المصدر- إلى أن عديدا من المسؤولين في الهيئات والمنظمات ومراكز حقوق الإنسان يتم استضافتهم إلى الدوحة، بهدف تقديم دورات وبرامج حقوقية، ليتم الالتفاف بعد ذلك على الضيوف واستغلال مناصبهم بما يخدم الأجندة القطرية، إذ استطاعت لجنة حقوق الإنسان القطرية باستقطاب عديد من الباحثين العرب في مجالات حقوق الإنسان، ما أتاح للجوهرة بناء علاقات خفية من خلف الستار، وليتم خطف العلاقات من الباحثين العاملين فيها لاحقا واستغلالها سياسيا بهجوم ممنهج على الدول، التي تمتلك علاقات متوترة مع الدوحة.

إلى ذلك، نالت كالامارد درجة الماجستير من جامعة باشكنت في تركيا، وأقامت فيها فترة لا بأس بها، ما يثير الشكوك حول مصداقيتها أكثر وأكثر، إذ نفذ النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان مجموعة اغتيالات واعتقالات للآلاف من المواطنين الأتراك على خلفية محاولة الانقلاب التي حدثت في 2016، والتي فضحت لاحقا بأنها محاولة مفبركة لإقصاء المنافسين السياسيين، والقضاء على معلمه فتح الله جولن، الذي يحظى بشعبية واسعة، إضافة إلى التمكن من تحويل نظم الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي يضع غالبية السلطات بيد الرئيس.

ولم يكن هذا التقرير المثير للجدل الذي أعدته كالامارد الأول من نوعه، إذ حضرت كالامارد في أيار (مايو) 2017 مؤتمرا في الفلبين وأثار حضورها ضجة وجدلا كبيرين، بل تعرضت مقالتها في النسخة الإنجليزية من موقع ويكيبيديا إلى التخريب، ووضحت كالامارد في وقت لاحق أن الزيارة لم تكن بصفة رسمية، ويتشابه التقرير الذي أعدته المقررة مع التحقيقات التركية إلى حد كبير، كما تم تسريب عديد من المعلومات للجهات التركية قبل الموعد الرسمي للنشر. وتعليقا على تلك زيارة كالامارد للفلبين في 2017، قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في خطاب شهير أمام وحدات النخبة في القوات المسلحة في مدينة دافاو، "عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان أو أيا كان المقرر "الخاص بها"، فأمري لكم هو: لا تجيبوا، ولا تهتموا"، مضيفا "من أنتم كي تتدخلوا في الطريقة التي أدير بها بلادي؟ أنتم تعرفون جيدا أن المخدرات تقضي علينا"، كما أمر الرئيس الفلبيني قوات الشرطة والجيش بعدم التعاون مع أي تحقيق"، وبالتزامن مع تلك الأحداث وافقت الفلبين بإجراء تحقيق تجريه الأمم المتحدة في حملة دوتيرتي على المخدرات شريطة ألا تجريه مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حالات القتل خارج نطاق القضاء أيناس كالامارد، التي تتهمها مانيلا بالتحيز وبعدم الأهلية والجدارة. يذكر أن كالامارد نشرت تغريدات معادية للسعودية عبر "تويتر" منذ 2012، إضافة إلى التهكم على النظام المعيشي والاجتماعي في السعودية، الذي يستهدف جهة معينة لإرضاء جهة أخرى دون أي مهنية أو حيادية.