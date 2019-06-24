تراجع معظم البورصات الخليجية .. وضغوط مبيعات محلية تهبط بـ«المصرية»

تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة بعد إعلان الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران، بينما ضغطت مبيعات محلية على البورصة المصرية.

وانخفض المؤشر القطري 1.3 في المائة إلى 10551 نقطة، مع تراجع أسهم بنك قطر الوطني 1.9 في المائة و"صناعات قطر" 1.4 في المائة.

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 1.1 في المائة إلى 4989 نقطة، مسجلا أول تراجع بعد ثلاثة ارتفاعات بضغط هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، بنسبة 1.7 في المائة.

وقال بنك أبوظبي الأول الأربعاء الماضي، إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر، وعزا ذلك إلى إجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحق البنك، مؤكدا أنه لا أثر لتحركات قطر في أنشطته خارج البلد، وأن فرع الدوحة أسهم بأقل من 0.03 في المائة من صافي أرباح عام 2018 بأكمله، وفقا لـ "رويترز".

وفي دبي، نزل مؤشر الإمارة 0.7 في المائة إلى 2640 نقطة مع انخفاض سهم "إعمار العقارية" 1.6 في المائة وتراجع سهم الناقلة الاقتصادية "العربية للطيران" 1 في المائة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قالت أمس الأول، إن على المشغلين الجويين المسجلين في الإمارات أن يتجنبوا المناطق التي قد تعرض عملياتهم للخطر. وفي وقت سابق، حظرت إدارة الطيران الاتحادية في الولايات المتحدة على الناقلات الأمريكية الطيران في بعض المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران.

وهبط قطاع السلع 2.1 في المائة، بضغط سهم "دي إكس بي" المتراجع بنحو 2.5 في المائة. ونزل قطاع الخدمات 2 في المائة مع انخفاض سهم "أمانات القابضة" بنسبة 2.9 في المائة، وتراجع قطاع الاستثمار 1.6 في المائة مع انخفاض سهم "دبي للاستثمار" و"سوق دبي المالي" بنحو 2.3 في المائة، و1.4 في المائة على التوالي.

وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1456 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.1 في المائة إلى 3924 نقطة. ونزل مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 6344 نقطة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 14017 نقطة، منخفضا للجلسة الرابعة على التوالي متأثرا بمبيعات محلية مقابل مشتريات ملحوظة للأجانب.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين بنهاية جلسة الأحد إلى البيع بصاف بلغ 2.11 مليار جنيه. فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب إلى الشراء بصافي بلغ 14.04 مليون جنيه، و2.1 مليار جنيه على التوالي.