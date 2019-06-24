وزراء المالية العرب: تفعيل شبكة الأمان الفلسطينية بـ100 مليون دولار شهريا

أعلن وزراء المالية العرب مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا بحسب أنصبة الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوط والأزمات المالية، التي تتعرض لها، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب الذي عقد أمس في مقر جامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة الدكتور حمد بن سليمان البازعي، نائب وزير المالية. وأكد وزراء المالية العرب في بيانهم الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.

وأدان الوزراء العرب القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

كما دعوا الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

وطالب وزراء المالية العرب الصناديق ومؤسسات التمويل العربية، وكذلك البنوك والمصارف العربية بالمساهمة في شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين.

وشددوا على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية. وعقدت أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، برئاسة تونس "رئيس القمة العربية"، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، لبحث كيفية توفير شبكة أمان مالية لدولة فلسطين، لتتمكن من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي عوائد الضرائب الفلسطينية الخالصة بالمخالفة لاتفاق باريس لعام 1994 الذي ينظم هذه العلاقة. وجاء انعقاد الاجتماع أمس بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، وتنفيذا للقرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في 21 أبريل الماضي في القاهرة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنفيذا لقرار "قمة تونس" بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من مواجهة الضغوط السياسية والمالية، التي تتعرض لها.