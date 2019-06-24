ترمب: لم أحذر إيران من هجوم .. أجلت الضربة ولم أتراجع عنها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس، إنه لم يتراجع عن ضربات كانت مزمعة ضد إيران، بل أرجأ الأمر فحسب إلى وقت لاحق، نافيا صحة ما تداولته وسائل إعلام أنه بعث برسالة إلى طهران لتحذيرها من هجوم.

وأفادت تقارير إخبارية بأن ترمب أرسل رسالة إلى طهران لتحذيرها من ضربة عسكرية، عقب قيام إيران بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة "درون".

وقال ترمب في مقابلة مع قناة "إن. بي. سي": "أعتقد أن إيران تريد التفاوض والتوصل لاتفاق".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الأمريكي، أنه لم يتراجع عن قراره بشأن الضربة الأمريكية على إيران، بل أرجأ الأمر فقط.

وقال ترمب في تغريدة نشرها عبر "تويتر"، "لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبدا. الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي".

ونفت الخارجية الأمريكية صحة التقارير، التي تفيد بإرسال الرئيس الأمريكي رسالة تحذير من الهجوم للإيرانيين.

وأضافت الخارجية، على لسان المتحدثة مورجان أورتيجاس، أن هذه التقارير خاطئة تماما وهي إيرانية بامتياز، لافتة إلى أنها جزء من "البروباجندا الإيرانية". وشددت الخارجية على أن رد إيران يجب أن يكون دبلوماسيا للرد على الدبلوماسية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد وافق على هجوم سيبراني أدى إلى تعطيل أنظمة الكمبيوتر الإيرانية المستخدمة في إطلاق صواريخ وقذائف، رغم تراجعه عن الهجوم العسكري ردا على إسقاط طائرة الاستطلاع.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن "الضربات الإلكترونية" التي شنها أفراد من قيادة القوات السيبرانية الأمريكية، كان العمل يجري عليها منذ أسابيع إن لم يكن منذ شهور.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأول، أنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وأن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحا على الطاولة.

وأوضح ترمب أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وأردف: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.

وغرد ترمب، أمس الأول، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، "إن الاتفاق النووي الفظيع الذي وقعه باراك أوباما أنقذ إيران". وأضاف "أن الاتفاق النووي منح إيران 150 مليار دولار، وفتح الطريق أمامها لإنتاج السلاح النووي".

وذكر بيان صادر عن مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن مجموعة العمل المالي الدولية طالبت بفحص إشرافي مكثف لفروع المؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران.

وذكر البيان أن سعي إيران الدائم إلى استخدام الخداع لتمويل أنشطتها غير المشروعة، يهدد سلامة وأمن النظام المالي الدولي، موضحا مطالبة المجتمع الدولي لها بالإيفاء بالتزاماتها تجاهه.

وأضاف أن مجموعة العمل المالي الدولية أكدت قلقها من مخاطر تمويل الإرهاب الناشئة عن إيران، مشيرا إلى أنه بعد ثلاث سنوات من التزام إيران بخطة عمل مع مجموعة العمل المالي تظل غالبية أعمالها الضرورية غير مكتملة، وأنه يتعين على إيران التصديق على اتفاقيتي باليرمو وقمع تمويل الإرهابيين بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية أو مواجهة تدابير إضافية.

إلى ذلك، دعا برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، من الكويت، دول العالم للضغط على إيران لخفض التصعيد، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد إيران.

وقال هوك للصحافيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين: "نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وشدد المبعوث الأمريكي على أن "تعزيز الأمن من أهم أولويات التعاون بين أمريكا والكويت".

وأثنى هوك على "العمل الذي تم تنفيذه أخيرا في مجلس الأمن بشأن التعامل مع إيران".

ويتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب واشنطن في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وفرضها بعد ذلك عقوبات مشددة على إيران تحرمها من منافع اقتصادية تستحقها بموجب الاتفاق.

وتفاقمت الأمور إثر هجمات على ناقلات نفط في منطقة الخليج في مايو ويونيو الماضيين، تنسبها واشنطن إلى طهران.

وعززت الولايات المتحدة أخيرا انتشارها العسكري في الشرق الأوسط، فيما يمكن توقع حصول احتكاكات إضافية مع إعلان إيران أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتخطى بعد 27 يونيو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي.