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التحالف: هجوم إرهابي من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران يستهدف مطار أبها.. نتج عنه وفاة سوري وإصابة 7 مدنيين

أبها : واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي ، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية- رحمه الله- ، وإصابة (7)  مدنيين  ، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

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