محافظ «ساما» لـ "الاقتصادية" : الانضمام إلى «فاتف» يزيد الجاذبية الاستثمارية أمام المؤسسات الدولية

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إن انضمام السعودية لمجموعة العمل المالي "فاتف" يمكن المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في المملكة من التوسع في خدماتها ومنتجاتها بشكل أكبر، وبما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات المرعية.

وأكد أن الانضمام يعزز تعامل المؤسسات المالية المحلية مع نظيراتها الدولية، إضافة إلى جعل البيئة الاستثمارية المحلية أكثر جذبا للمؤسسات المالية في العالم.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إلى أن حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي يأتي تقديرا لدورها الكبير الذي تؤديه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي، وما تقدمه من دعم للجهود والإجراءات الدولية الرامية لمكافحة الجريمة بمفهومها الشامل، بما فيها الجرائم الاقتصادية.

وأوضح أن حصول المملكة على العضوية يأتي منسجما مع برامجها المالية والاقتصادية وتحقيقا لـ"رؤية 2030"، التي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة ومتانة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف المهمة لبرنامج تطوير القطاع المالي.

وذكر أن ارتفاع مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوجد ثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي وممارسة الأعمال في المملكة.

وأفاد المحافظ، بأن انضمام المملكة لمجموعة العمل المالي، سيسهم في تعزيز الإجراءات التي تقوم بها المملكة في مكافحة الجرائم الاقتصادية سواء جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو الأمر الذي يقلل تأثير تلك الجرائم على الاقتصاد السعودي، وهذا بلا شك يؤثر بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد السعودي.

وفيما يتعلق بالإجراءات المحلية المتخذة في تعزيز البيئة التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر خطة العمل الوطنية وانعكاس ذلك على البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال في المملكة، أكد الدكتور أحمد الخليفي، أن اللجنة الدائمة عملت مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تحسين البيئة التشريعية في المملكة من خلال اقتراح التعديلات على عديد من الأنظمة واللوائح والقواعد، التي من شأنها المساهمة في مكافحة هذه الجرائم بفعالية، وتعزيز شفافية القطاع المالي وقطاع الأعمال، وتعزيز توفير المعلومات، لحماية سمعة واستقرار القطاع المالي.

ولفت الخليفي إلى أبرز تلك الإجراءات، والمتمثلة في نظام مكافحة غسل الأموال "الصادر في أكتوبر 2017"، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله "الصادر في نوفمبر 2017"، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال "الصادرة في نوفمبر 2017"، واللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله "الصادرة في يناير 2019" والأدلة الإرشادية الصادرة أخيرا من قبل بعض الجهات المعنية.

وأضاف، "كما أعدت اللجنة الدائمة بالتعاون مع اللجان الدائمة الأخرى الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتنفيذ تلك الأهداف، التي وافق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 42 وتاريخ 15 / 1 / 1440هـ وتوجيه الجهات الواردة في الخطة بتنفيذ تلك المتطلبات".

وأكد أحمد الخليفي، أن العمل جار على زيادة مستوى الرقابة والإجراءات على القطاعات التي تخضع لإشرافها، كما تعمل على تعزيز جهودها مع المؤسسات المالية وغير المالية لرفع مستوى فهم تلك المؤسسات لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بها، وتعزيز مستوى الشفافية، وتوفير المعلومات، وتطبيق نموذج سليم للرقابة القائمة على المخاطر داخل تلك المؤسسات، إضافة إلى تطوير وتعزيز مستوى التواصل مع المؤسسات الخاضعة للإشراف من خلال زيادة عدد اللقاءات الدورية وورش العمل المتخصصة.