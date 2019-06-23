تراجع صادرات السيارات الصينية 4.9 %

صدرت الصين 392 ألف مركبة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 4.9 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات صناعية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم الأحد.
وعلى وجه التحديد، تراجعت صادرات سيارات الركاب 14.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 259 ألف وحدة خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت صادرات السيارات التجارية بواقع 21.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 133 ألف وحدة، بحسب الجمعية الصينية لمصنعي السيارات.
وأظهرت بيانات الجمعية أنه في شهر مايو وحده، صدرت البلاد 78 ألف مركبة، بانخفاض 16.4 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي.
وأوضحت الجمعية أن كبرى شركات صناعة السيارات شهدت تراجعا في عائدات أعمالها بنسبة 9.2 بالمئة، مسجلة 1.26 تريليون يوان خلال فترة يناير- أبريل.
وشهدت الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، تراجعا في مبيعاتها للسيارات للمرة الأولى خلال أكثر من عقدين في عام 2018 .
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الحكومة عن تدابير لتعزيز مبيعات السيارات، تشمل منع الحكومات المحلية من فرض سقف على استهلاك واستخدام سيارات الطاقة الجديدة.
أخبار اقتصادية- عالمية
- "هواوي" تكشف قائمة أجهزتها التي ستحصل على تحديث "أندرويد" القادم
- واشنطن بوست: ترمب وافق على تنفيذ هجوم إليكتروني استهدف منظومات صاروخية إيرانية
- سوق الهواتف المحمولة.. ضغوط أمريكية- أوروبية لتطويق طموحات «هواوي»
- دراسة تكشف اعتقادا شائعا حول فيتامين "D"
- محللون: إيران تعيش عزلة في «أوبك» بعد خروج قطر وانهيار الإنتاج الفنزويلي
- الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه المصري وانخفاض التضخم
- الطاقة الإنتاجية الفائضة لصناعة السيارات الصينية تربك الأسواق وتزيد مخاوف الإغراق
- أوروبا: التعامل مع «هواوي» مخيف.. واليابان توقف شراء منتجاتها
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- «نوفارتس» تنتج أغلى دواء في العالم.. الجرعة الواحدة بـ2.1 مليون دولار
أضف تعليق