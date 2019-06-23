رئيس تشيلي: الاقتصاد سوف ينمو بنسبة 3.5 % خلال 2019

قال رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح ما بين 3 % و 3.5% هذا العام.
وأوضح بينيرا في حوار مع صحيفة ايه بي سي الإسبانية تم نشره اليوم الأحد أن تشيلي سوف تقود الاستثمار والإنتاجية في المنطقة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بينيرا قال " سوف نوجد نحو 150 ألف وظيفة جديدة وسوف نمضى في تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات مثل الضرائب والمعاشات والصحة وسوق العمل والتعليم".
وتشير هذه التقديرات إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد مقارنة بعام 2018، عندما نما اقتصاد تشيلي بنسبة 4 %. وأوضح بينيرا أن التوترات التجارية وارتفاع أسعار النفط هما السبب الرئيسي لنمو إجمالي الناتج المحلي بوتيرة أكثر اعتدالا.
وأضاف بينيرا في الحوار" الصين تعد الشريك التجاري الأساسي لتشيلي، كما أن أمريكا تعد المستثمر الرئيسي في البلاد، لذلك أتمنى أن تنتهى الحرب التجارية بينهما قريبا".
وأوضح " أنا على ثقة بأنه يمكن التوصل لاتفاق خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة".
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