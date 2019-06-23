"كيان" تحصل على تمويل مرابحة بقيمة 2 مليار دولار من البنك الأهلي

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي ولمدة 7 سنوات متضمنه فترة سماح 3 سنوات. وقالت الشركة في بيان على تداول إن هذا التمويل يأتي امتداداَ لتحقيق اهداف الشركة الاستراتيجيه في تحسين الكفائة الماليه وتخفيض تكاليف التمويل ويهدف إلى استبدال القروض الثانويه القائمة بتمويل بديل بتكاليف أقل وبشروط أفضل و جدول سداد على أقساط متفق عليها تبدأ من 30 يونيو 2023م . وأوضحت الشركة أن التمويل يهدف لسداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.2 مليار دولار امريكي والذي يستحق في 2021/08/16م وسداد القرض القائم مع البنك الأهي التجاري بمبلغ 1.5 مليار ريال سعودي والذي يستحق في 2029/11/18م وسداد جزء من القروض الثانويه الأخرى.