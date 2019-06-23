"زهرة الواحة" : إنشاء خط جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية "البريفورم" بـ 14 مليون ريال 

أعلنت شركة "زهرة الواحة للتجارة" عن التعاقد مع شركة "هيسكي لأنظمة الحقن" لانشاء خط إنتاج جديد لإنتاج مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) بأوزان مختلفة، بإجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة لخط الإنتاج شاملة قيمة شراء الخط وملحقاته ومصاريف التركيب 14 مليون ريال.

وقالت الشركة أن تمويل خط الإنتاج سيتم بشكل رئيسي اعتماداً على القروض البنكية متوسطة الأجل، وجزئياً من التمويل النقدي الذاتي للشركة.

وأوضحت أن تاريخ البدء في إنشاء المشروع سيكون خلال شهر يونيو 2019م، فيما سيتم الانتهاء من إنشاء المشروع بنهاية الربع الثالث 2019م، وسيكون البدء في الإنتاج التجريبي بنهاية الربع الثالث 2019، ولمدة أسبوعين من بدء الإنتاج، على أن يكون الإنتاج التجاري في الربع الرابع 2019.