"نادك" : إنهاء اتفاقية الاستحواذ على جميع الحصص في "الصافي دانون"

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (" شركة نادك") عن آخر التطورات بشأن إعلانها السابق في تاريخ 24/4/1440هـ (الموافق 31/12/2018م) بخصوص اتفاقية الاستحواذ ("الاتفاقية") لشراء 100% من الحصص في شركة الصافي دانون المحدودة ("شركة الصافي دانون") من كل من شركة الصافي القابضة وشركة دانون للألبان الاستثمارية إندونيسيا بي تي أي المحدودة ("الصفقة").

في ضوء التغييرات التي طرأت على السوق بعد تاريخ إبرام الاتفاقية، توصل مجلس إدارة شركة نادك والشركاء في شركة الصافي دانون بعد بذل العناية اللازمة أن الصفقة ليست في مصلحتهم كما كان ذلك متوقعاً عند إبرام الصفقة. وعليه اتفق الطرفين على إنهاء الاتفاقية بالتراضي وفقاً لشروطها وأحكامها. وبناءً على ذلك، قام كل طرف من أطراف الاتفاقية وفقاً لشروطها وأحكامها بإشعار الطرف الآخر بإنهاء الاتفاقية في تاريخ 21/6/2019م ويكون هذا الإشعار نافذاً من تاريخه.

