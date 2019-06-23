مجلس إدارة "المستشفى السعودي الألماني" يوصي بعدم توزيع أرباح على المساهمين

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت يوم الخميس وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور أصالة ووكالة وتصويت عن بعد بلغت (60.81%) من رأسمال الشركة.

ووافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة المتضمنة بعدم توزيع أرباح على المساهمين للعام 2018



كما وافقت الجمعية على القوائم المالية للعام 2018 وتقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال العام 2018.