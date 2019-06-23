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أخبار الشركات- محلية

"مشاركة المالية" توزع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت

الاقتصادية من الرياض

 أعلنت مشاركة المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق مشاركة ريت للفترة من 01 يناير 2019م وحتى 30 يونيو 2019م وذلك على النحو التالي :
1- إجمالي الأرباح الموزعة 30,800,000 ريال سعودي.

2- عدد الوحدات المستحقة للتوزيعات 88 مليون وحدة .

3- قيمة الربح الموزع 0.35 ريال لكل وحدة (35 هللة) ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.5% .

4- نسبة التوزيع 3.6% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1440/04/23هـ الموافق 2018/12/31م .

5- ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الاثنين بتاريخ 1440/10/28هـ الموافق 2019/07/01م (نهاية يوم التداول بتاريخ 1440/10/24هـ الموافق 2019/06/27م).

6- تاريخ توزيع الأرباح سيكون خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإستحقاق .

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