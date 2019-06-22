ترمب: عقوبات جديدة "مشددة" ستفرض على إيران يوم الأثنين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم السبت أنه سيفرض عقوبات إضافية "كبيرة" على إيران بعد غد الاثنين.

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. في ظل خطة أوباما المرعبة ، كانوا (الإيرانيون) في طريقهم للحصول على (سلاح) نووي خلال عدد قليل من السنوات، و(نظام) التحقق القائم غير مقبول".

وأضاف: "سنفرض عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين".

وحسب وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت ، قال ترامب في تصريحات صحفية إنه يعتزم فرض عقوبات اقتصادية دون أن يحدد طبيعتها.