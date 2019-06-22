مال قطر سيئ السمعة يمول خداع الأمريكيين

بعد عقود من استمالة اليسار الإعلامي والسياسي في الولايات المتحدة من قبل الدوحة، تجرب الآلة الإعلامية القطرية مغازلة اليمين المحافظ من أمثال صحيفة "واشنطن تايمز". ولأن الجمع بين يمين محافظ تربطه علاقات وطيدة بإسرائيل، وحكومة قطرية ترعى قيادات حركة حماس وتمولها باستمرار، يكاد يكون من رابع المستحيلات، إلا أن دوحة المتناقضات عملت فعليا على هذا الأمر ونجحت فيه.

ليصبح أشهر معاقل المحافظين في الولايات المتحدة منبرا أيضا لمقالات دعائية وتضليل وخداع للرأي العام الأمريكي، كما يؤكد تقرير الباحثين مارثا لي وسام ويستروب المنشور في "واشنطن إكزامينر" والمعنون بـ "كيف تشتري قطر أعمدة صحافية محافظة".

إذ يشير التقرير نفسه إلى مجموعة من المقالات تثني على قطر ومؤسساتها و"تأثيرها العالمي". ففي الرابع من يونيو نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" ملحقا خاصا. وصفت كل مقالاته على أنها "برعاية" جهة ما. ورغم إهمال الصحيفة ذكر هوية هذه الجهة. للوهلة الأولى، إلا أن ما نشر يعد بتعبير الباحثين إقحاما مفاجئا في صحيفة محافظة كان مجلس تحريرها ينتقد سابقا قطر وتصرفاتها في المنطقة. فيما كان تأثير الأموال القطرية في السنوات السابقة لا يتعدى اليسار الأمريكي في الأغلب.



فضائح بالجملة تحاصر قطر ومالها العابر للفساد من قضايا متعلقة باستضافة كأس العالم، مرورا بواقعة حمد بن جاسم والبنك الإنجليزي. وليس انتهاء بتدليسات إعلامية ضد المملكة تم تمريرها في عقر البيت الأمريكي.

اختراقات قطرية متكررة يتعرض لها الإعلام الأمريكي. يقابل ذلك استسلام تام لا تفسير منطقيا له، عدا بعض التعليقات التي ترى فيه تواطأ مقصودا بغرض توظيف هذه الاختراقات وخبرائها المزعومين في حملة موازية تقودها هذه المنصات نفسها ضد حكومة الرئيس ترمب.

واليوم بعد تكشف كثير مما كان يثار حول الحملة الانتخابية للرئيس ترمب نفسه ووصول الأموال القطرية سيئة السمعة إلى اليمين المحافظ بشقيه السياسي والإعلامي، تتساقط تباعا رموز أمريكية مدفوعة بمال قطري من أجل شن هجمات مغرضة ضد حلفاء أمريكا وعلى رأسهم المملكة.

المملكة التي لم تسلم من دسائس قطر عربيا ودوليا ماضية بحسب قياداتها في سياساتها الواضحة، لمقاطعة نظام الإرهاب القطري بكل ما أوتيت من صبر وحكمة. ولكن الدور الآن كما من قبل على مجتمع دولي يراوح ما بين وصف المقاطعة بالخليجية والتقليل من شأنها، وآخر لا يصدق بالتأثير السلبي، بل الإجرامي لنظام قطر في منظومة السلام العالمية.

أما اليوم وقد تغلغل المال القطري إلى عمق المؤسسات والهيئات الأمريكية على هيئة مؤسسات بحثية ومصاريف أكاديمية بشهادة الأمريكيين أنفسهم، كما يؤكد التقرير السالف ذكره. فالمتوقع والمأمول أيضا أن تقود مثل هذه التقارير المثبتة بالوقائع والأسماء والصفات إلى تغيير جذري في منظومة الاستقطاب الإعلامي الأمريكي من جهة، وإلى عدم المبالغة في تبجيل مصداقية المنصات الأمريكية والدولية عموما فقط بسبب أسبقيتها أو توسع انتشارها.