"بيتكوين" تتخطى حاجز 10 آلاف دولار للمرة الأولى في 15 شهرا

تخطت عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة حاجز عشرة آلاف دولار للمرة الأولى في نحو 15 شهرا.
وقال جورج ماكدونو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كي آر 1 بي إل سي" المتخصصة في العملات الرقمية وقواعد البيانات المتسلسلة المشفرة، ومقرها لندن: "هذه العودة القوية لبيتكوين هي أمر غير عادي إلى حد ما"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.
وارتفعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة، بنحو 5% ليصل سعرها إلى عشرة آلاف و 500 دولار، وفقا للأسعار التي جمعتها منصة "بيتستامب" لتداول العملات الرقمية.
وكانت بيتكوين قد سجلت أعلى سعر لها على الإطلاق في ديسمبر 2017 عندما بلغ سعرها 19 ألفا و511 دولارا، وحققت زيادة بنسبة 1400% خلال ذلك العام ، لكنها منيت بتراجع بنسبة 74% في عام 2018 .
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