"بونتشو" العملاق .. أطول قرنين في العالم

دخل ثور يوجد في مزرعة في ولاية ألاباما الأمريكية موسوعة جينيس للأرقام العالمية بقرنيه الضخمين، محطما الرقم العالمي السابق بأكثر من ثلاثة سنتيمترات.

ويبلغ امتداد قرني الثور "بونتشو"، وهو من فصيلة تكساس لونجهورن طويل القرنين، نحو 3.23 متر بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويعيش بونتشو، ذو السبعة أعوام، في مزرعة في منطقة "جوود ووتر" في ألاباما، بالقرب من محطة مترو بيرمنجهام، وتمتلكه عائلة "بوب" منذ كان عمره ستة أشهر.

وفي مقابلة أجرتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع جيرال بوب مالك الثور قال "التف قرنا بونتشو والتويا وامتدا إلى الخارج"، مضيفا أنه من الجيد رؤية الاختلافات والتنوع في كتلة القرن وكيفية نموهما.

وأوضح بوب أن القرون التي تظهر وتمتد مباشرة، مثلما الحال مع بونتشو "تجعلها أكثر إثارة للإعجاب من حيث الطول الكلي للقرنين".

وكان بوب قد لاحظ إمكانية تحطيم ثوره الرقم القياسي العالمي أول مرة عندما بلغ بونتشو عامه الرابع.

وأشار إلى أنه لاحظ امتداد قرنيه جانبيا بخلاف ما يحدث في العادة مع الثيران، الأمر الذي يشير إلى أنهما سيحققان طولا أكبر بكثير من قرون الثيران الأخرى.

ويقال إن بونتشو عبارة عن ثور عملاق وديع يستمتع بتذوق التفاح والجزر وحلوى الخطمي "مارشيمللو".