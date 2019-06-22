حمية بسيطة تخفض خطر أمراض السكري والقلب والسكتة الدماغية

توصلت دراسة أمريكية إلى أن تناول نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات قد يجعلك أكثر صحة حتى لو لم تفقد وزنك باتباعه.واكتشف الباحثون أنه يمكن خفض خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، بمجرد التقليل من الكربوهيدرات بحسب روسيا اليوم . ويمكن معالجة متلازمة التمثيل الغذائي، وهي مزيج من ارتفاع ضغط الدم والسمنة وارتفاع مستويات الدهون والسكر في الدم، عن طريق تغيير النظام الغذائي.

ودرس الباحثون في جامعة ولاية أوهايو بيانات 16 مشاركا يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، ووجدوا أن أكثر من نصفهم تمكنوا من التخلص من هذه المتلازمة بعد تغيير وجباتهم الغذائية، ولوحظ هذا التغيير في خمسة رجال وأربع نساء، رغم أن أيا منهم لم يفقد وزنه.

وقال البروفيسور جيف فوليك، المشارك في الدراسة: "ليس هناك شك في أن الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي ومرض السكري من النوع الثاني يحققون نتائج أفضل في الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، لكنهم عادة ما يفقدون الوزن وأحد الأفكار السائدة هو أن فقدان الوزن هو الذي يقود إلى التحسينات، لكن هذا لم يكن هو الحال في هذه الدراسة".

وأوضح أن نظريتهم تقول إن تقييد الكربوهيدرات حتى دون فقدان للوزن، يحسن مجموعة من مشاكل التمثيل الغذائي.

وأمضى المشاركون في الدراسة شهرا واحدا في كل مرة يتناولون إما نظاما غذائيا منخفض الكربوهيدرات أو متوسط ​​الكربوهيدرات أو عالي الكربوهيدرات، مع استراحة لمدة أسبوعين بين كل منها.

واقتصر النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على 45 غراما فقط من الكربوهيدرات يوميا، أي ما يعادل تقريبا شريحتين من الخبز الأبيض.

أما في الحمية المعتدلة، فكان الحد الأقصى فيها 234 غراما، بينما احتوى النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات على 420 غراما.

ووجد الباحثون أن أربعة من المشاركين تغلبوا على متلازمة التمثيل الغذائي حتى أثناء تناولهم لحمية معتدلة من الكربوهيدرات، فيما اختفت المتلازمة لدى الخمسة الآخرين عند تناولهم الحمية منخفضة الكربوهيدرات.

ولم يتحسن ضغط دم المشاركين وقدرة أجسامهم على استخدام الأنسولين، لكنهم حرقوا الدهون في الجسم بشكل أكثر كفاءة. وإذا استطاعوا إنقاص الوزن، فإنه ربما يتمكن المشاركون من التخلص من متلازمة التمثيل الغذائي.

وتشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الخبز والبطاطا والمعكرونة والحبوب والأطعمة السكرية والبطاطا المقلية والبسكويت، ويمكن لترك تناول الكربوهيدرات أن يجعل من مستويات الكوليسترول والدهون المشبعة في الدم صحية أكثر.