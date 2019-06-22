هيئة الطيران المدني الإماراتية تدعو شركات الطيران لاتخاذ تدابير السلامة اللازمة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هيئة الطيران المدني الإماراتية حثت اليوم المشغلين الجويين المسجلين بالدولة على اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وقال بيان للهيئة "وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر".