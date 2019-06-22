ارتفاع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع

ارتفعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 31 مايو إلى 6 يونيو 2019، بقيمة 274 مليون ليرة لبنانية، لتصل إلى 209 مليارات و580 مليون ليرة لبنانية،بما يعادل 1.16 %، مقوّمة على أساس سنوي.

وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي، هذه الزيادة إلى ارتفاع العملة المتداولة بمقدار 448 مليون ليرة، فيما انخفضت الودائع تحت الطلب بمقدار 142 مليار ليرة لبنانية.

وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع، انخفض إجمالي الودائع (باستثناء الودائع تحت الطلب) بمقدار 32 مليار ليرة لبنانية، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على الودائع لأجل بمقدار 44 مليار ليرة لبنانية والودائع الأدخارية المقيدة بالعملة اللبنانية مقابل زيادة في الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية قدرها 8 ملايين دولار.