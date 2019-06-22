«سامسونج» تخطط لإلغاء الأزرار في هواتفها المستقبلية

قبل أسابيع قليلة من كشف النقاب عن "جالاكسي نوت 10"، تتواصل الشائعات الخاصة بجهاز سامسونج الجديد، الذي يتوقع أن يطرح في الربع الثالث من هذا العام. ووفق ما نقل موقع "بوي جينيس ريبورت" المتخصص في الأخبار التقنية، فإنه كان لدى "سامسونج" بالفعل بعض المخططات لإلغاء الأزرار المادية واعتماد أزرار استشعار الضغط في هاتفها الجديد "جالاكسي نوت 10"، إلا أن هذه الخطط جرى تعليقها إلى وقت لاحق وتخطط إلى تطبيق هذه الفكرة مستقبلا. وسيضم الهاتف الجديد الأزرار العادية الخاصة بالصوت والطاقة، فيما ستتم إزالة زر "Bixby". يتوقع إطلاق "نوت 10" في الربع الثالث من العام الحالي وتحديدا في آب (أغسطس). وستطرح "سامسونج"، بحسب توقعات، أربعة إصدارات من الهاتف الجديد، يتميز كل واحد منها بمواصفات مختلفة عن الآخر. وتشير توقعات إلى أن "جالاكسي نوت 10" سيدعم الاتصال بشبكة 5G، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات وبطارية عملاقة، فيما ينتظر أن يتجاوز سعره 1200 دولار أمريكي. يذكر أن هاتف "جالاكسي نوت 10"، الذي سيأتي بتصميم جديد، سيحتوي على شاشة أكبر، مقارنة بتلك المدمجة في الطرازات "نوت 9" و"جالاكسي إس 10". ووفق ما نقل موقع مجلة "فوربس"، فستكون شاشة "نوت 10" بشاشة أطول قياس 6.75 إنش، بدقة عرض 1440 في 3040 بكسلا. وسيدعم الهاتف كاميرا "سيلفي"، فضلا عن إعدادات متنوعة للكاميرا، علما بأن الكاميرا الخلفية ستدمج مستشعرا ذكيا لتحسين التصوير مع تقنية الواقع المعزز.