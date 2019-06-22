الكشف عن بطارية خارقة تدوم لأسبوع من دون شحن

كشفت شركة "إنرجايزر" الأمريكية المتخصصة في تصنيع البطاريات، عن إنتاجها إصدارا جديدا من هاتفها الذكي المزود ببطارية خارقة، تعد الأقوى في العالم.
وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "إنرجايزر" الجديد "إي 12" يتمتع ببطارية هي الأقوى في العالم بقدرة 18 ألف ميللي أمبير في الساعة، التي يمكنها العمل أكثر من أسبوع مع طاقة الاستخدام القصوى. ويتميز الهاتف الجديد بتمتعه بمواصفات متوسطة، بالنسبة لسعره الذي لا يتجاوز 12 يورو فقط.
وزودت "إنرجايزر" هاتفها "ثنائي شريحة الاتصالات"، بإمكانية دعمه ببطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 16 جيجا بايت، التي يمكنها تشغيل أغان بصيغة "إم بي ثري".
كما أنه يتميز بوزنه الخفيف جدا، الذي لا يتجاوز 91 جراما فقط، وعرضه الذي لا يتجاوز 50 ميلليمتر.
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