الهند تواجه أزمة نقص المياه في مدينة ساحلية بـ «القطارات»

أعلن مسؤولون في الهند أمس أنه سيتم إرسال قطارات خاصة تحمل كميات من المياه إلى مدينة تشيناي الساحلية للمساعدة في جهود مواجهة الأزمة الحادة لنقص المياه هناك.

وذكرت محطة تلفزيون "ريبابلك تي في" بحسب "الألمانية" أن قطارات تحمل خزانات مملوءة بالمياه ستوفر عشرة ملايين لتر من المياه يوميا من مدينة فيلوري، في الوقت الذي يتم فيه أيضا ضخ مياه من بحيرة فيرانام، وكلاهما على بعد 200 كيلومتر عن تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو.

وقال إدابادي بالانيسوامي، رئيس مجلس وزراء ولاية تاميل نادو، إن السلطات ستقوم أيضا بزيادة إمدادات المياه بمقدار 200 مليون لتر يوميا من محطات تحلية المياه، كما جرى طلب كميات مياه إضافية من ولاية كيرالا المجاورة.

وتواجه مدينة تشيناي، وهي سادس أكبر مدينة هندية ويبلغ عدد سكانها 4.6 مليون نسمة، أزمة مياه منذ أسبوعين، حيث ينتظر السكان لساعات من أجل الحصول على المياه من خزانات الحكومة، فيما أجبرت المطاعم على إغلاق أبوابها بسبب النقص الحاد في المياه.

وتعاني مدينة تشيناي الواقعة جنوبي الهند من أزمة مياه، حيث ينتظر السكان لساعات من أجل ملء الأواني وتضطر المطاعم للإغلاق بينما تجف الصنابير.

وعرضت القنوات التلفزيونية الأربعاء الماضي مشاهد للسكان وهم يقفون في طوابير طويلة ويتدافعون لملء المياه من الصهاريج الحكومية. وأفادت شبكة تلفزيون نيودلهي الإخبارية بأن أربعة من خزانات المياه الرئيسة في المدينة قد جفت، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع فقط بعد وصول الأمطار الموسمية.