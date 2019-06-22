48 % من المراسلين حول العالم يستعينون بـ «تويتر» في تغطياتهم الإعلامية

تصدر "تويتر" أكثر منصات التواصل الاجتماعي استخداما لجمع المعلومات الخاصة بالتغطيات الإعلامية من قبل المراسلين الصحافيين في دراسة أعلنت نتائجها، أمس الأول.

وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 300 صحافي، أن "تويتر" جاء في المركز الأول بمعدل 48 في المائة من المراسلين حول العالم، مقارنة بـ29 في المائة بالنسبة لمن يستقون معلوماتهم من "فيسبوك" أو "إنستجرام".

وأظهرت الدراسة أن "تويتر"، في منطقة أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية واللاتينية، هو المنصة الأكثر مساهمة في تقديم المعلومات للمراسلين الصحافيين.

وذكرت أن في "فيسبوك" و"إنستجرام" في آسيا والمحيط الهادئ، هما الأكثر تأثيرا بنسبة 41 في المائة، يليهما "واتساب" بنسبة 35 في المائة، فيما يقع "تويتر" بعيدا عنهم بنسبة 20 في المائة.

إلا أن الدراسة خلصت إجمالا إلى أن "فيسبوك" يقع في المرتبة الثانية بعد "تويتر" بالنسبة لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي عالميا (29 في المائة و48 في المائة على التوالي)، أما "واتساب" فيحتل المرتبة الثالثة بمعدل 17 في المائة.

أما "سناب شات" فهو منصة التواصل الاجتماعي الأقل ميلا لتقديم المعلومات الخاصة بالتغطية الصحافية، ولا يقع خلف "تويتر" و"فيسبوك" فقط، بل "واتساب" و"ويتشات" و"لينكد إن" و"جلاس دور" أيضا.

ومن نتائج الدراسة أن الأغلبية العظمى من الصحافيين بنسبة 89 في المائة يستقون معلوماتهم من التغطيات الصحافية السابقة، حيث يرجعون إلى التغطيات السابقة حول المؤسسات والعلامات التجارية، التي يعدون تقارير عنها، ما يؤكد أن المقالات الإيجابية والسلبية تعيش على الإنترنت لوقت طويل، ويثبت الأثر المتواصل لاستراتيجيات وسائل الإعلام المكتسبة.

ويرى عدد كبير من المراسلين 46 في المائة أن مزيجا من وسائل الإعلام المكتسبة والخاصة والمدفوعة ضرورية لإدارة سمعة المؤسسة بنجاح والتأثير على كيفية تغطية أخبارها، فيما يعد 10 في المائة فقط من الصحافيين أن الأطراف الخارجية من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي هم المساهم الأكثر أثرا في سمعة العلامة التجارية.