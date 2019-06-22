لتخفيف أمراض الضغط والاكتئاب .. جزيرة تلغي الوقت

تسعى جزيرة سوماروي النرويجية إلى التحرر من الوقت والزمن وتحرير سكانها من "طغيان الساعة" وإعلان أنها أول جزيرة "حرة زمنيا".

ويقول القائم على حملة إلغاء الوقت في الجزيرة كيل أوف فيدينج "في كل أنحاء العالم، يتعرض الناس لأمراض مثل الضغط والاكتئاب"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال فيدينج، في تصريح لتلفزيون "إن آر كاي" النرويجي "في كثير من الحالات، يمكن ربط هذه الأمراض بالشعور بالسقوط في شرك الساعة، سنكون منطقة حرة زمنيا، حيث يمكن لأي شخص أن يعيش حياته بأقصى حد، فهدفنا توفير المرونة المطلقة على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع، أي 7/24، فإذا كنت ترغب في قص الأعشاب في الرابعة صباحا يمكنك أن تفعل ذلك".

يشار إلى أن الجزيرة سوماروي تقع غربي مدينة ترومسو النرويجية في المنطقة الواقعة في نطاق الدائرة القطبية الشمالية.

ويعرف عن هذه الجزيرة، التي تقع غربي النرويج وتشتهر بالصيد، أنها مقصد للسياح بسبب رمالها البيضاء.

وكان سكان سوماروي قد طالبوا مرارا بإلغاء التوقيت والسماح للسكان بالقيام بما يحلو لهم في أي وقت، على الرغم من أن الأطفال سيلتزمون بالذهاب إلى المدارس في الوقت المحدد صباحا. والمعروف عن الجزيرة أنها تقبع في الظلام خلال ثلاثة أشهر هي تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، فيما تشرق الشمس في 18 أيار (مايو) ولا تغيب إلا في 26 تموز (يوليو)، أي أن الشمس تظل مشرقة فيها طوال ثلاثة أشهر.

وقال مسؤولو السياحة النرويجيون إنهم يعتقدون أن هدف حملة إلغاء الوقت عبارة عن خطة ذكية لجلب السياح في الصيف، في المقابل رحب أستاذ علم النفس في جامعة العلوم والتكنولوجيا في تروندهايم ترولس إيجيل بالفكرة وقال "إنها مفهوم مثير للغاية".