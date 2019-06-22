ابتكار ذراع آلية تتحرك بالكامل باستخدام الأفكار

ابتكر العلماء ذراعا آلية يتم التحكم فيها ذهنيا أي أنها لا تعمل إلا عن طريق أفكار الشخص، الذي يتعامل معها. وكشفت لقطات فيديو بحسب "روسيا اليوم" شخصا يستخدم الجهاز الرائد لمتابعة بقعة بيضاء في شاشة الكمبيوتر، وبدا مستخدم هذه التكنولوجيا مسيطرا عليها اعتمادا على منصات مثبتة على السطح الخارجي لرأسه.

وكانت مثل هذه التكنولوجيا تعمل فقط عن طريق توصيلها بأجهزة استشعار تزرع داخل الدماغ وترتبط بالذراع الآلية عن طريق أسلاك مباشرة. لكن الطريقة الجديدة تعتمد على ربط العقل بأطراف آلية دون توصيل مباشر، وهذا ما يمهد الطريق أمام تكنولوجيا رائدة لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل أو الأطراف المبتورة. وجعلت التكنولوجيا الجديدة الذراع المتطورة قابلة للتحكم باستخدام منصات موضوعة على السطح الخارجي للرأس. وطور التكنولوجيا الجديدة علماء في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبيرج وجامعة مينيسوتا، التي يمكنها قياس إشارات الدماغ بأقطاب كهربائية موضوعة على السطح الخارجي لتفسير حركة شخص ما. وعلى الرغم من أن حركة الذراع الآلية لا تبدو دقيقة تماما في الفيديو، فقد ركز العلماء على خلو الحركة من الاضطراب. وقال البروفيسور بن هي من جامعة كارنيجي ميلون: "كان هناك تقدم كبير في الأجهزة الآلية، التي يتم التحكم فيها عن طريق العقل باستخدام عمليات زرع المخ"، لكن عملهم الجديد يعتمد على عدم التدخل المباشر في حركة الذراع.