«المول الصحي» .. مبادرة لتعزيز ثقافة المشي في الأسواق السعودية

في خطوة لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وزيادة الوعي العام تجاه المشي، أطلقت وزارة الصحة مبادرة لتفعيل "المول الصحي"، من خلال تخصيص مسارات للمشي في عدد من المراكز التجارية السعودية.

وحظيت المبادرة، التي انطلقت في سبع أسواق حول المملكة، بإقبال زوار هذه المولات وتفاعلها مع هذه المبادرة، بهدف تعزيز ثقافة المشي، حيث رصدت "الاقتصادية" حرص الأسواق على تهيئة ظروف جوية مناسبة، ومياه شرب معلبة، ومطاعم تقدم وجبات صحية.

ووفقا للوزارة، فإن المبادرة تتوافق مع خطط "رؤية المملكة 2030"، الهادفة إلى تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، والوصول إلى نسبة 18 في المائة من الأشخاص الممارسين للأنشطة الرياضية والبدنية بشكل أسبوعي بحلول 2020.

وتفاعل مغردون في منصات التواصل الاجتماعي مع هذه المبادرة، مؤكدين أن المشي من الرياضات البسيطة والمهمة لصحة الإنسان؛ فهو يساعد على تحسين المزاج، والمحافظة على صحة القلب وتقوية العظام والمفاصل، والوقاية من الأمراض المزمنة، ونزول الوزن.

وقال إبراهيم العبدالسلام في تغريدة له، إن "هذه المبادرة تأتي في ظل الأجواء الحارة، وتعد خطوة رائعة لتحفيز المجتمع على رياضة المشي في أجواء مناسبة ومكيفة".

ودعا جميع الأسواق إلى تفعيل مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحفيز الناس على الرياضة.

وشاركه علي الزعبي، وكتب في تغريدة له، "مبادرة صحية رائعة تؤصل وتنمي ثقافة رياضة المشي بين أفراد المجتمع، كي تكون عادة صحية للجميع".

وأضاف أن "المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي العام تجاه المشي، وتعزيز الصحة العامة ونمط الحياة الصحي في المجتمع، فالمشي يساعد على تحسين المزاج، وكذلك المحافظة على صحة القلب والوقاية من الأمراض المزمنة ونزول الوزن وتقوية العظام والمفاصل".

يذكر أن رياضة المشي من أنواع الرياضة التي يمكن أن يمارسها الإنسان بشكل يومي، سواء أكان كبيرا أم صغيرا، فهي سهلة وبسيطة، ويمكن أن تمارس في أي مكان، كالشارع أو الحدائق أو على شاطئ البحر، وفي أي وقت في اليوم.

ويعود المشي على جسم الإنسان بكثير من الفوائد، ويقيه عديدا من الأمراض، كأمراض القلب، والشرايين، والسرطان، والسكري، وغيرها كثير، وهو يساعد الإنسان على الحفاظ على صحته، وشبابه، وهي رياضة اقتصادية لا تكلف الإنسان أي مصاريف، ولا تحتاج إلى أي معدات أو أدوات لممارستها.