جيمس بوند يتلقى زيارة ملكية ويستعد لعرض سيارته الكهربائية في فيلمه الجديد

تلقى العميل، جيمس بوند، زيارة ملكية عندما تجول ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في موقع تصوير فيلم بوند الجديد في استوديوهات باينوود على مشارف لندن.

والتقى تشارلز "70 عاما" بالممثل دانييل كريج، الذي يجسد دور عميل المخابرات البريطانية للمرة الخامسة، إلى جانب الممثلين ريف فاينز وناعومي هاريس اللذين يجسدان دور "إم" قائد الخدمة السرية والسكرتيرة الآنسة مونيبيني.

وخلال الزيارة التي تهدف إلى الاحتفال بمساهمة سلسلة أفلام بوند في صناعة الأفلام البريطانية، اصطحب كريج وفاينز ولي العهد البريطاني في جولة داخل مكتب "إم"، كما شاهد تشارلز تصوير أحد المشاهد على شاشات الكاميرا. وعرض كريج على تشارلز سيارتين من طراز أستون مارتن، التي تظهر عادة في أفلام بوند.

الفيلم واسمه المبدئي "بوند 25" من إخراج الأمريكي كاري جوجي فوكوناجا، ومن المقرر أن يصدر في نيسان (أبريل) 2020.

وسيجسد دور الشرير في هذا الفيلم الممثل رامي مالك، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في فبراير (شباط) عن تجسيده شخصية مغني فرقة كوين الراحل فريدي ميركوري في فيلم "الملحمة البوهيمية". من جانب آخر، تطرح شركة أستون مارتن، سيارتها الخارقة "فالكيري" في فيلم جيمس بوند المقبل، وتبدأ الشركة تسليمها للعملاء في عام 2021.

كما أن الشركة ستستعرض سيارة "فالهالا"، وسيكون هناك سيارة كلاسيكية، وهي أستون مارتن V8، علما بأن هذه السيارة ظهرت في أحد أفلام جيمس بوند السابقة، وبالتحديد في فيلم "ذا لفينج ديلايتز"، الذي تم عرضه عام 1987.

وأشارت إلى أن العميل البريطاني 007 سيقود سيارة كهربائية بالكامل في فيلمه المقبل، وهي أستون مارتن رابيد E السيدان، لذا يبدو أن الفيلم رقم 25 في هذه السلسلة سيشهد ظهور مزيج من سيارات أستون مارتن القديمة والجديدة، ومن الممكن أن يصبح هذا الأمر تقليدا جديدا في أفلام جيمس بوند.

يذكر أن فيلم جيمس بوند الجديد تعرض لعدة حوادث، منها انفجار حدث في استوديو بينوود البريطاني، حيث يجري تصوير الجزء الـ25 للفيلم، وأفاد الموقع الرسمي لفريق الإخراج على "تويتر" بأن الانفجار دمر الكواليس وأصاب أحد أفراد فريق التصوير بجروح طفيفة.

وتعرض الممثل دانيال كريج، الذي يلعب شخصية جيمس بوند، لإصابة في الكاحل أثناء التصوير، ما استدعى إجراء عملية جراحية وفق ما أعلن المنتجون.

وجاء في تغريدة على حساب جيمس بوند الرسمي على "تويتر" أن الجراحة بسيطة وأن كريج أصيب أثناء التصوير في جامايكا.